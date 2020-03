La reacción de Pampita sobre el bebé que esperan Vicuña y La China

A pesar de que ni la China Suárez ni Benjamín Vicuña hayan confirmado que volverán a ser padre por segunda vez, el rumor está instalado y todos especulan con que será un varón. Este lunes, en un móvil de Intrusos, la pareja volvió a eludir el tema.

Mientras que en el programa "Hay que ver" le preguntaron a Pampita por la noticia ya que los tres hijos que tuvo con Vicuña tendrían un nuevo hermanito. "No sé, yo no pregunto nada así que no me pregunten a mí tampoco", respondió tajante la modelo y conductora. "Vos no tenés que preguntar, te tienen que contar", retrucaron desde el panel del programa. Por lo que Carolina remató: "No me meto en temas de los demás, no me parece que me corresponda. Está muy bien, ustedes están haciendo su trabajo".