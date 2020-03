Pasó en vivo: una concursante del programa de Kaczka entró en pánico

Un tenso momento se presentó en vivo en el programa "Bienvenidos a bordo". Guido Kaczka tuvo que interceder frente al visible cuadro de ansiedad que atravesó una participante, luego de perder un desafío y abrirse las compuertas para que la mujer caiga al agua.

En ese momento, la concursante miró para un costado y en una palidez y sudoración repentinas, manifestó: "No puedo, perdón". "Elda, que pasó?", indagó Guido preocupado por la mujer y cuando notó que solo decía "no puedo" y no podía mirar para abajo cayó en la cuenta del tenso momento en el programa."Cierren las compuertas" ordenó el conductor rápidamente y agrego: "Tranquila, ahi voy a hablar con vos".

Podés mirar el incómodo momento a partir de los 39 minutos 30 segundos del siguiente video.