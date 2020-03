¡Imperdible! Natti Natasha bailando usando un traje rojo corto y engomadísimo

La cantante dominicana Natti Natasha es una de las que en el último año se ha consolidado como una de las féminas más influyentes en el mundo del reggaeton y la música urbana.

Con hits como “Oh Daddy”, “La mejor versión de mí” y el remix de “Dura” junto a Daddy Yankee, esta morocha de cabellera larga y cuerpo sensacional ha sabido ganarse su puesto entre las más escuchadas del género.

Para los fanáticos de Natti, hoy tenemos un video de ensueño: la mujer de 34 años se puso un traje engomado rojo y bailó frente al espejo el tema “Sigueme los pasos” de su compañero Ozuna.

El outfit de Natti Natasha parece una versión en short del icónico traje engomado que utilizó Britney Spears en el video “Oops I Did it again”, el cual ella dijo que no se pondría nunca más por lo incómodo que resultó.