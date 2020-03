¡Imperdible!: Ivana Nadal reflexionó sobre la cuarentena casi al natural ¿Se pasó?

View this post on Instagram

Bueno listo. Hasta mau00f1ana ud83dude0cu2665ufe0f me voy a dormir ASu00cd ud83dude03 porque somos muchos los que vemos esto desde un lado no tan poco feliz e intentamos disfrutar de esas pequeu00f1as cosas, como andar en culo todo el diaud83eudd2d o no tener horarios.. o estar ayudando a que no mueran miles, solo quedu00e1ndome en casau261dud83cudffbud83dude33 Entiendo que es duru00edsimo para muchu00edsimas personas del mundo entero, en salud y en Economia. Pero si no te esta afectando eso, metele unas sonrisas a tus diasud83dude0du2665ufe0f Quu00e9date en casa que te salvas vos y salvas a muchu00edsimas personas mu00e1s ud83dude4fud83cudffbu2728 #yomequedoencasa Gracias por sus mensajes, los amoud83eudd70