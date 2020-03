A 25 años de la muerte de Selena Quintanilla ¡Mira cómo luce su esposo!

View this post on Instagram

Welp, just got word. Tomorrowu0026#39;s CPB performance/meet u0026amp; greet at the San Antonio @marketsquaresa has been officially cancelled due to concerns around covid 19 (coronavirus). Stay tuned for more details/possible cancellations of more CPB shows/appearances....and letu0026#39;s pray that all this blows over sooner than later...with as little collateral damage as possible. Fist bumps and elbow bumps to all of you reading this.ud83euddd0ud83dude37ud83euddd0ud83dude37 Bueno, acabo de enterarme que show de CPB de mau00f1ana en el @marketsquaresa ha sido cancelado oficialmente debido a las preocupaciones sobre covid 19 (coronavirus). Estu00e9n atentos para mu00e1s detalles / posibles cancelaciones de mu00e1s espectu00e1culos / apariciones de CPB ... y recemos para que todo esto termine mu00e1s pronto que tarde ... con el menor dau00f1o colateral posible. Saludos de puu00f1o y de codo a todos ustedes que lean esto.