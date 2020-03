Tini Stoessel habló tras los rumores de ruptura con Sebastián Yatra

Tras varios rumores que hablaban de ruptura entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra, la cantante salió a dar su versión de los hechos en Los Ángeles de la mañana: "Con Sebas trabajo desde los 18, 19 años. Nos llevamos siempre muy bien. El siempre está de buen humor, es re predispuesto, simpático y es súper trabajador. Yo soy igual y en ese sentido nos complementamos súper bien. Sebas está en Medeillín con la familia. Tenemos la incertidumbre de cuando nos volveremos a encontrar".

Con respecto a la última vez que Tini vio a Sebastián, la ídola pop respondió: "En Europa, antes de que se suspendiera lo que restaba de la gira por esta situación estuvo allá conmigo. Cero crisis, estamos súper bien. Si ahora no nos estamos viendo y no podemos tomarnos un avión creo que es por un motivo que no hace falta ni explicarlo, no? ".