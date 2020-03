Inesperada frase de Susana sobre Alberto: "Los que no lo votamos..."

Susana Giménez fue parte del especial de Telefe "Yo me quedo en casa". En el envío participaron vairas figuras transmitiendo desde sus hogares en apoyo a las medidas de aislamiento frente a la pandemia de coronavirus.

Reconocida militante macrista, la diva en varias oportunidades ha criticado al kirchnerismo y sobre todo a Cristina Fernández. Sin embargo, a la hora de hablar sobre las decisiones del presidente Alberto Fernández, Susana elogió abiertamente el accionar del mandatario: “Yo tengo la leve impresión de que esta especie de grieta, grietón que teníamos, se ha achicado muchísimo estos días. Antes estábamos como poseídos los que no habíamos votado a Fernández, y ahora yo estoy muy contenta con lo que está haciendo. Es un tipo calmo que hace cosas, bueno, no sé, todos lo ven. Nos reta... no sé, a mí me cae muy bien y todas las medidas que está tomando son buenas”.

De todas formas, remarcó: “Igual no soy panqueque, ni nada por el estilo, eh. No soy peronista. Pero la verdad es que me gustó y lo respeto a este presidente que tenemos. Me parece que ha reaccionado bien”.