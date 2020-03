Genesis anuncia su vuelta a los escenarios

El diario inglés The Sun anunció que Genesis volverá a reunirse para realizar una gira por el Reino Unido, a finales de 2020. El último show de la banda de Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford fue hace casi 13 años.

Tras siete años retirado de la música, Collins en 2016 volvió a salir de gira con un proyecto de grandes éxitos que lo trajo hasta la Argentina en marzo de 2018.

El regreso de Genesis incluirá una serie de actuaciones en estadios del Reino Unido, entre noviembre y diciembre. De lo que resulte de esa experiencia quizá el proyecto de shows continúe por otros países en el mundo.

La banda dio las primeras señales del retorno con la publicación en Instagram de una fotografía de la década del setenta y la leyenda, "entonces quedaron tres" ("And then there were three...") que hacía referencia a su disco de 1978 cuando, tras la partida del frontman Peter Gabriel en 1975.