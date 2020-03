El recuerdo más triste que Rocío Oliva tiene de Maradona

La mediática devenida en futbolista Rocío Oliva contó qué fue lo que le puso fin a su relación con Diego Maradona, y dio un motivo sorprendente: el Diez se negó o no mostró interés en ayudarla a encontrar al asesino de su padre. Además indicó que también jugó un papel importante la diferencia de edad entre ambos.

La ex de Diegote además contó que siempre esperó que Maradona la ayudara con un conflicto que tiene desde su juventud: la muerte de su padre. Juan Oliva fue asesinado cuando ella tenía 12 años en un salón de fiestas de Moreno, y ella presenció el hecho. Hasta el día de hoy no se sabe quién es el culpable, y esperaba que la influencia de su ex impulsara el caso.

Rocío contó que escribió una carta muy detallada con los detalles del caso que supuestamente Maradona iba a pasar a los abogados, algo que nunca sucedió. "Nunca más me dijeron nada", relató, muy dolida, ya que la redacción le había demandado mucho trabajo y revolver además recuerdos dolorosos.

"No recibí ayuda", se quejó Oliva, quien además indicó que ese caso le hizo pensar que el ex director técnico de la Selección Argentina "no es la persona con la que yo quiero o merezco estar". El egocentrismo de Maradona la hizo replantearse su relación, aunque reconoció que siguió con él un tiempo más tras el episodio de la carta.

Actualmente el presente de Rocío la encuentra alejada de los escándalos mediáticos. Es una de las directoras de una escuela de fútbol femenino, participa del programa Fútbol sin Manchas y estudia la carrera para Dirección Técnica.