Analía Franchín confesó que tuvo dengue

Por momento Analía Franchín está alejada de los medios de comunicación desde hace un buen tiempo ya que sólo participa esporádicamente de algunos programas de preguntas y respuestas. Pese a ello por ahora está solo abocada a las redes sociales donde constantemente sube momentos de su vida privada.

Por su parte en una entrevista con un medio digital de noticias Analía afirmó que "contraje dengue después de que un mosquito me picara en Miami. Allá es muy difícil de que ver a un insecto ya que constantemente fumigan a más no poder, pero yo fuí a una zona más alejada donde habían pantanos y con los vientos huracanados de esa época tuve la mala suerte de que uno me picara".

Además Franchín agregó que "al día siguiente de que llegará al país me empecé a sentir muy mal, tuve mucha fiebre y un dolor de cabeza insoportable. Fue por eso que decidí hacerme la prueba de dengue y claramente me dio positivo luego de estar una semana esperando los resultados del estudio".

Finalmente la bellísima periodista agregó que teniendo en cuenta que ya tuvo esta temida enfermedad ahora tiene que tener unos cuidados especiales. "Según me dijeron lo médicos ahora que ya tuve dengue tengo que cuidarme muchísimo más, por que la primera vez que contraes la enfermedad es leve, pero la segunda ya puede ser mucho más complicada", concluyó preocupada Analia Franchín.