Fuerte reacción contra Thelma Fardin tras ser acusada de robo

Thelma Fardin ha sido blanco en estos días de la acusación de algunas fotógrafas que la acusan de robarse sus imágenes para hacerles creer a sus seguidores que son propias.

El escándalo comenzó en Twitter, cuando la periodista Juana Groisman se preguntó indignada por qué Fardin tiene la necesidad de usar las fotos de otras personas sin darle crédito alguno, y en cuestión de pocos minutos, comenzaron a viralizarse más imágenes que no fueron captadas por Thelma. “Etiquetame en tu posteo o eliminalo”, "Ladrona" fueron algunas de los mensajes de escrache hacia la actriz. En el caso de la fotógrafa Delfina Carmona, por ejemplo, su imagen además fue editada la silueta: “No sé qué duele más, si el choreo, los derechos de autor, la usurpación de identidad y la mar en coche, o que la edición que le hicieron sea una completa poronga”, sostuvo la autora de la postal.

Y luego llegó el descargo de Fardin: “Si subo una foto en malla no fui abusada, si subo una foto que me gusta soy ladrona, ¿si escribo una frase o un libro no pude ser yo porque cómo voy a tener la capacidad intelectual? Si tengo ideología política seguro es porque me acuesto con algún funcionario de ese partido. Si subo una foto del vino que me estoy tomando no tengo corazón por la gente que está en situaciones aberrantes en medio de esta pandemia. Me entristece pensar que en su cuarentena en vez de hacer una introspección siguen escupiendo violencia. Que en vez de agradecer lo privilegiados que son por poder pavear en las redes y no tener que pensar si van a poder comer mañana elijan invertir el tiempo en agredirme”.

Y agregó: “Esa violencia que ejercen conmigo es agotadora pero no me hace daño, el problema es lo que representa; esa necesidad incansable de deslegitimar a quien rompe el silencio, la vara alta en cada paso que dé quién se animó a denunciar lo que quieren guardar bajo la alfombra”, en alusión a la denuncia por violación contra Juan Darthés.

En la tarde de este sábado, a través de su cuenta de Instagram, Thelma amplió su disculpa y pidió que no se mezclaran los tantos.

"Creo que este es el mejor medio para tratar de frenar un poco el nivel de violencia que se desató y que estoy recibiendo. No deja de sorprenderme el nivel de violencia que recibo. Y golpea más en cuarentena, y son dos cosas diferentes de las que hay que hablar”, comenzó la actriz en el que solicitó el perdón de las fotógrafas que se sintieron dañadas.

“Por un lado, el error enorme que cometí no dándome cuenta de que esas fotos que yo encontré en internet, que me gustaron y que postee, tenían detrás a un artista a quien tendría que haber investigado y tagueado. Muchas veces, en la vorágine en la que vivimos y en la desesperación de las redes de querer generar contenido, una no genera el contenido sola, también hay quienes te dan una mano y que cometen estos errores. De todas maneras es mi responsabilidad porque es mi cuenta y uno de mis mejores amigos en el momento de mucha exposición me dijo que 'con todo gran poder hay una gran responsabilidad'”.

“Es así, yo me hago cargo de la responsabilidad, y nada tiene que ver con la violencia. Porque nos podemos equivocar y de este lado hay un ser humano. Muchas veces creo que se pierde ese sentido de la realidad. Creo que también este error que cometí habla de que construimos una imgen en redes que muchas veces no es la realidad”,

“Hablé con tres de las artistas que sintieron su trabajo vulnerado y les pedí perdón personalmente. No lo dimensioné y hablé con cada una de su caso particular. No vi que del otro lado había artistas, y valoro enormemente sus trabajos. Para mí eran una construcción y nunca vi quiénes estaban ahí detrás. Justo ayer hablaba con una amiga de cómo hay gente que se adjudica el trabajo de otras personas, y este es un aprendizaje y una concientización enorme. Ahora buscaré hasta el cansancio y si no, no compartiré esas imágenes. Estoy alucinada con que sean mujeres. Debe ser que algo de esa sensibilidad me conectó a mí”, aseguró Fardin antes de dar comienzo a la segunda parte de su grabación.

"Me parece importante reconocer cuando nos equivocamos, pero por otro lado no puedo dejar de hablar de cómo siempre la vara es mas alta para quienes nos atrevemos a romper con el status quo. Se mezcla todo en la misma licuadora. De pronto todo es lo mismo. Mi error es un error y acá estoy admitiéndolo, y la violencia que se despierta contra mí representa siempre algo más. Afortunadamente tengo todavía la entereza para soportar lo que siempre ponen sobre mi espalda, pero nos tenemos que sentar a pensar cómo es posible que siempre tenga una horda de inspectores detrás de cada movimiento que hago".

“Este lugar es agotador. Pero no lo van a lograr. Yo ya hablé, pero lo que tratan de hacer conmigo es desincentivar a todas esas personas que todavía no se animaron, para que vean lo difícil que es, y cómo van a estar ahí encima para adoctrinarnos y volvernos al silencio. Si hace ruido es porque movimos una fibra que no tenían ganas de que se movieran. Seguiremos moviéndola y también cometiendo errores, pero no se puede poner todo en la misma bolsa. No se puede comparar un error en una red social en este momento de aprendizaje para todos, todas y todes con la denuncia que hice, que tiene su pedido de captura internacional por violación agravada. Qué triste que tenga que estar acá diciendo eso. No puede ser que una publicación de Instagram esté mezclada con una causa judicial”.

"Tengo muchas amigas que tienen un alto grado de exposición y noto muy claramente que el nivel de violencia que recibimos quienes estamos comprometidas con una causa que no es el mismo nivel que las personas que usan esta red para compartir otro tipo de cosas. Creo que tenemos que involucrarnos, pero por sobre todo debemos frenar esta ola de violencia".

Y finalizó contundente: “Es triste que esta cuarentena esté sacando estas miserias. Les mando un beso”.