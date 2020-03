"Se siente", el video que grabó El Pepo en referencia al trágico accidente

El Pepo publicó "Se siente", el nuevo tema que compuso durante su detención y cuyo video clip grabó en su casa en Santos Lugares donde se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

"Se siente el olor a reja en la soledad. Se siente que al lado tuyo alguien quiere hablar. Se siente pero no hay nadie cuando miras. Se siente que solo el barba esta pa’ escuchar", comienza cantando el músico de cumbia quien está acusado de “homicidio culposo doblemente agravado” por el accidente ocurrido el 20 de julio del año pasado mientras el conducía su auto, en el que murieron el trompetista de su banda, Nicolás Carabajal y su asistente Ignacio Abosaleh.

En su nueva canción, el cantante hace referencia a las víctimas del accidente: "Se siente el dolor de quienes ya no tendrán. Sus hijos y sus amores para charlar. Sintiendo ese ruido a chapa me desperté. Se siente esa madrugada y no puedo ver".

Luego, habla de sus días encerrado: "Se siente cómo se extraña a los que no están. Se siente que la visita no llega más Se siente acá adentro que afuera alguien piensa mal. Se siente pero me cuesta tanto pensar. Sin derramar una lágrima y hasta entender. La angustia que mucha gente pueda tener. Le pido al señor que entiendan que a mi también. Me duele esa madrugada que ayer soñé".

Horas antes de lanzar el tema había grabado un video a modo de adelanto: "Hola buenas tardes, les hablo desde casa, cumpliendo la cuarentena y en esta oportunidad para presentarles el primer tema nuevo de los que se vienen, se llama ‘Se siente’, es un tema testimonial, que habla con el corazón y bueno, aprovecho la ocasión para agradecerle a quienes me mandan mensajes todos los días, a quienes colaboraron con este tema y acompañan todos los días, a mi mujer, a los abogados, los músicos, el equipo terapéutico y a todos que quieren que siga haciendo música".