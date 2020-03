Muere Mark Blum por complicaciones derivadas del coronavirus

El actor de 69 años Mark Blum, quien trabajó en "Cocodrilo Dundee", "Down to You" y la exitosa serie "You", falleció por complicaciones derivadas del coronavirus .

"Es con profunda tristeza que escribo para compartir la noticia de que nuestro amigo y antiguo miembro del consejo de dirección Mark Blum ha fallecido como resultado de complicaciones del coronavirus”, dijo en un comunicado la vicepresidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA, Rebecca Damon.

"Los que fueron afortunados de conocerle guardarán preciados recuerdos de un actor con talento, un maestro, un amigo leal y un ser humano bello", agregó Damon.

Blum debutó en Broadway en 1977 con The Merchant y participó en obras como Lost in Yonkers y versiones de The Best Man de Gore Vidal. En el cine, era conocido por sus papeles en largometrajes como Cocodrilo Dundee, Desperately Seeking Susan y Shattered Glass, y en la pequeña pantalla también se le vio en programas como la serie de éxito You, además de Frasier, The Sopranos y Mozart in the Jungle.