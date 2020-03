Susana hizo por primera vez un pollo al horno: mirá cómo le salió

Susana Giménez está haciendo la cuarentena obligatoira en su casona de Barrio Parque junto su hija Mercedes Sarrabayrouse.

"El primer Pollo que hizo mamá! Lástima que no lo puedo probar, guardame un poco please!!!!!!", expresó Mecha en Instagram con una imagen de cómo quedó la obra recién cocinada.

Luego en diálogo con Tomás Dente en "Nosotros a la mañana", Susana detalló que está teniendo varios problemas domésticos, que van desde hacer un café hasta cocinar, con respecto a la preparación del pollo señaló: "Está en el horno, me dijeron una hora y 45 minutos. Yo no sabía prender el horno. Teolinda que trabaja conmigo y vive acá, no se puede ir a su casa, me prendió el horno. A mí me daba miedo el horno", explicó la conductora.

Por último agregó: "Tengo una leve esperanza de que esto va a ir apagándose, bajando el número de afectados".