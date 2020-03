¿Levantan Bendita? Beto Casella destrozó a los directores de los canales de tv

Mientras Edith Hermida está al frente de Bendita, ya que Beto Casella es portador de factores de riesgo y debe cumplir con el aislamiento obligatorio, el conductor lanzó agudas críticas hacia el funcionamiento de los canales de televisión y las decisiones de los directivos.

“Puertas adentro de los canales es pura confusión. No saben qué poner al aire. Nadie sabe cómo manejarse a nivel grupal y con los grupos de riesgo. Los canales son un hormiguero de gente. El otro día yo estaba viendo un programa con 15 personas al aire, y detrás de cámara suelen haber tres veces más, porque esa es la lógica de la tele”, expresó indignado Beto en Por si las moscas (AM La Once Diez).

Y agregó punzante: “Si los canales en estos momentos no están yendo a pérdida, pega en el palo. Esto pone en crisis a la industria. Ficciones paradas, productos que no pueden ir al aire, gente que no puede trabajar y a la que le tenés que seguir pagando. Además toda la industria está en crisis, y la tele es un punto más y diría que menos importante que la del laburante que vive día a día, pero la tele tampoco en general tiene como almas de líderes adentro de los canales, programadores, gerentes que junten a toda la gente, y que pregunten qué les parece, no hay. En general toda la línea de gerencias son muchachos sin carisma, técnicos que han llegado casi de casualidad, sin estar formados, casi sin formación y que tampoco les da su formación y personalidad para decir vamos por acá, vamos a cambiar los contenidos por este lado”.

Profundizando la reflexión, lanzó: “¿Se sentaron todos los programadores de los canales para sentar una base? Hay gente que se le cortó el laburo desde que empezó la cuarentena y no come. Hay espacio para el entretenimiento entre tanto bajón, pero tenés que ver cómo lo hacés. Siguen con el parámetro del minuto a minuto y deberán ver hasta dónde se puede pasar chimento, entretenimiento y sin dejar de informar sobre lo que está pasando”.

Sobre los cambios que podría sufrir Bendita, Casella afirmó: “Si esto empeora, que Dios quiera que no, Bendita tiene que cambiar el formato. No salir del aire, podríamos seguir saliendo en vivo como ahora, pero habría que cambiar el contenido claramente”, reveló Casella.