Michael Bublé habló en español y se volvió viral

u00a1Hoy hicimos ejercicio con @michaelbuble y @samuele_miccoli ! Es muy importante incluir el deporte en nuestro du00eda a du00eda durante esta cuarentena, asu00ed que les dejo la rutina que hicimos por si quieren incorporarla ud83dude4cud83cudffd - 10 Sentadillas - 10 Flexiones de brazos - 10 Abdominales - 10 Medios-burpees Todo 4 veces, u00a1despuu00e9s cuu00e9ntenme cu00f3mo les fue! ud83dude4fud83cudffc Today we excercised a little with Mike u0026amp; Samu! We know how important it is to incorporate sport into our daily routine douring these times, so if you want you can start by doing what we did today ud83dude4cud83cudffd: - 10 Squats - 10 Pushups - 10 ABS - 10 Half-burpees Repeat everything four times and tell me how it went! ud83dude4fud83cudffc