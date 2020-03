El mensaje de Estanislao Fernández, aislado en la Quinta de Olivos

Estanislao Fernández, hijo del presidente Alberto Fernández, tiene un perfil bajo. No hablamos de Dyhzy, le habló a sus seguidores desde la Quinta Presidencial de Olivos sobre el aislamiento social obligatorio por coronavirus .

"Quiero agradecerles posta a todes por estar respetando la cuarentena. Que estén en sus casas bancándola es un montón y sepan que no es poca cosa. Sé que parece fácil para mí estar en Olivos, pero más allá de eso, ustedes están haciendo la diferencia en el mundo", comenzó.

Visiblemente emocionado agregó: "Voy a tratar de no llorar". Y también sostuvo: "Agradecer nunca está de más y me parece increíble el nivel de responsabilidad que está tomando la gente con esto. Que estén denunciando que alguien rompe la cuarentena o ande por la calle, no es poca cosa. De esta tenemos que salir entre todes".

Para ver el video, hacé clic aquí.