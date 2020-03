Evangelina Anderson le respondió a quienes la tildaron de psicópata

Evangelina Anderson fue protagonista de la polémica del fin de semana, cuando fue acusada de haber creado varias cuentas falsas en Instagram para para mostrarse solidaria con varias mujeres.

Todo comenzó cuando un usuario de Twitter (@polccarne) investigó una interacción y descubrió que Andrea Peronini no tiene usuario en ninguna de las redes sociales.

"Hola Eva. Estoy con mi marido en Munich desde febrero. íbamos a trabajar en un hotel en otra ciudad pero justo antes de viajar nos avisaron que cerraba por el covid19. No tenemos lugar fijo y nuestros ahorros se están terminando. Así que decidimos volver a Argentina y probar suerte en otro momento. No tenemos pasajes de vuelta y recién el 13/04 se puede comprar por Aerolíneas. El pasaje desde Munich es carísimo y no sabemos si lo pueden cancelar porque tiene escala a Madrid. El pasaje desde Madrid es más accesible pero no sabemos cómo llegar a Madrid. Ya hablamos con el consulado y mandamos nuestros datos. No sabemos qué hacer!!!”, fue el mensaje que le dejó una mujer llamada Andrea Peronini.

Enseguida, la esposa de Martín de Demichelis les contestó : "Vengan para casa que los ayudamos. Tranquilos. Pasame un número de teléfono para comunicarme con vos por favor".

"No hay ninguna persona en Facebook y Twitter con ese nombre. En Google aparecen solo de apellido Peroncini y Peroni (ampliaremos)", fue uno de los mensajes incriminatorios hacia la modelo.

Ante la gran repercusión de estas acusaciones, la modelo tomó la decisión de responder a las acusaciones.

"No puedo creer hasta dónde llegaron por una respuesta que le di a alguien que me pedía ayuda y que nunca más se contactó conmigo. Era más fácil preguntarme, ¿no? Honestamente no me fijo los nombres de usuario de mis seguidores. Siempre les respondo a la mayoría, así lo hice con esta persona", escribió en instagram.

Luego agregó: "No quería darle entidad a todo esto porque no me parece el momento. Pero veo que hay gente con mucho tiempo libre y ganas de seguir con esto. Simplemente, no sabía que esa persona me estaba mintiendo. La verdad, una actúa de buena fe y hay gente que utiliza el tiempo para inventar cosas, para burlarse o herir a los demás. Trato de verle el lado positivo, como hago siempre, ¡pero esta vez sí que me cuesta, eh!".

"Claramente, tengo una vida de la cual ocuparme y no estoy para preocuparme de esas tonterías, y por eso me molesta que me las adjudiquen. Las conjeturas que hicieron después, son cosa de cada quien", cerró.

