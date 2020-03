Alejandro Fantino volvió a la tv con una pérdida muy sentida

Alejandro Fantino volvió a la pantalla de América en el horario que dejó vacante Moria Casán tras la decisión de hacer un stand by de Incorrectas por la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, la felicidad del regreso a la tv se vio empañada por la muerte del querido perro del conductor. "Hoy se me fue de viaje otro de mis amigos de esta vida y este plano. Hoy se durmió mi compañero 'Willi'. Me enseñó a saber sobreponerse a todo, había nacido con una patita que no podía doblar y sin embargo aprendió a desarrollar músculos en su otra pata para poder apoyarse y ser un pérrito feliz todo lo que le tocó vivir. Un ser encantador, noble y compañero. Me enseñó que la vida pone escollos para poder sortearlos y que nada puede frenarte. Cuando nació le auguraban complicaciones para sus día a día y se fue de viaje después de 14 años! Te voy a extrañar amigo mío!! Seguro vas a verte con Ramses y allá nos vamos a encontrar algún día para correr detrás de pelotitas de tenis y ladrar y disfrutar juntos buen viaje hermano!!!!!! Te voy a extrañar fuerte!!", comentó emocionado el conductor en el posteo de su perro ovejero.