Ricky Martin hizo un fuerte pedido por el coronavirus, pero lo que más llamó la atención fue...

Ricky Martin calificó de "brutos e ignorantes" a quienes no acaten el aislamiento en casa, y calificó de "criminal" el hecho de que algunos sigan en la calle arriesgándose a contraer la enfermedad. Todo esto en el marco de la lucha que el mando está librando contra la creciente pandemia del coronavirus.

"Si no es estrictamente necesario o seas de las personas que trabajan incansablemente para asistir, detener, mejorar, combatir este virus, por favor te ruego que no salgas a la calle. Todo dentro de tus posibilidades, pero todos tenemos que poner de nuestra parte. La vida de todos depende de eso. #YoMeQuedoEnCasa", escribió el cantante.

"La única manera en que tú pares un virus es con cuarentena, cuarentena severa, radical, porque este virus es radical, es severo no tiene compasión con nosotros", enfatizó el artista de 48 años. Y siguió: "La única manera, la única protección es el aislamiento social, porque desafortunadamente la gente está en las calles, en las playas, en los bares, va a restaurantes y no me queda de otra de pensar que son brutos e ignorantes", agregó categórico.

"Te veo como criminal. A lo mejor eres portador y no estás ayudando a la causa", pronunció redobló el boricua.

"Quédense en casa, no seas irresponsable. Mi suerte depende de ti y tu suerte depende de mí. Seamos realistas. No tenemos mucho control. El único control es quedarnos en casa. Y esta conversación la tengo de hablar con amigos que han sido contagiados, que ahora mismo viven en una incertidumbre horrible", lamentó.

Más allá del noble mensaje del artista, la mayoría de los comentarios de sus fans estuvieron relacionados con su cabellera teñida de color morado por petición de uno de sus hijos.