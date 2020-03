Nico Vázquez fue internado: "Están tratando de sacarme esta infección"

Nicolás Vázquez suspendió la obra de teatro que protagoniza en la calle Corrientes por un problema de salud. Ahora, el actor subió un video a sus redes donde señaló que tuvo que ser internado.

"¡Recuperándome! ¡Gracias a todos por los mensajes!", señaló Vázquez en su cuenta de Instagram, donde agregó un video contado lo que le había sucedido. "Estoy internado en el Hospital Italiano desde el jueves porque mi bursitis con celulitis no mejoró así que los médicos prefirieron darme un tratamiento intravenoso. Me están tratando impresionante. Están tratando de sacarme esta infección -señaló el actor-. Lamentablemente me agarró en un momento donde el mundo está peleando contra un virus tremendo que es el coronavirus y que ya se instaló en la Argentina donde no nos podemos hacer los boludos. Hay que quedarse adentro de las casas, hay que tomar medidas y mucha precaución. Escucho en los pasillos cómo es el virus, cómo viene, qué podía pasar si no nos cuidamos".

"Gracias por el cariño. No veo la hora de estar en mi casa. Gracias a los enfermeros y enfermeras, los ángeles que tenemos en la tierra, por tanto amor y cuidado", señaló el actor.

En este sentido, hizo un pedido a sus seguidores para que tomen todas las medidas necesarias para prevenir el avance del coronavirus: "Si recién llegás del exterior no te queda otra que meterte en cuarentena. No es solamente estornudar, es lo que tocás, adonde vas. Estamos en una situación... todavía, para poder ganarle. No podemos boludear, lo escucho acá, hablo con gente que sabe. Por favor, métanse adentro de sus casas, es lo único que podemos hacer. Si conocen a alguien que está haciendo las cosas mal, denúncienlo para poder terminar con esto y que no nos pase lo que pasó en otros países que lo subestimaron".

Por su parte, su pareja, la actriz Gimena Accardi, se unió a los agradecimientos, y por medio de sus redes sociales posteó una foto de Nico y ella en la clínica: "Gracias por sus mensajes. Nico recupera su codo de a poco, súper bien atendido, rodeado de grandes profesionales".