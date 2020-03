Crisis del coronavirus: pérdidas millonarias en la industria del entretenimiento

La crisis mundial por el coronavirus está dejando pérdidas millonarias para la industria del cine. Hollywood, el gran "monstruo" de la industria está reportando paralización de rodajes, retrasos de estrenos y cancelación de numerosos eventos relacionados con la publicidad de cada película.

Según publicó The Hollywood Reporter, el cálculo del impacto económico ya supera los 20.000 millones de dólares, la más grande de su historia.

Ya fueron confirmadas la suspensión temporal del rodaje en Australia de la película de Marvel Studios, "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", que generará pérdidas para Disney de entre 300.000 y 350.000 dólares diarios. La película se convierte en la segunda producción de la factoría en tener que parar sus actividades.

La taquilla mundial ya perdió 7.000 millones de dólares.

Entre los estrenos más esperados de marzo se encontraqba "Mulan", la versión live action de la cinta animada que en un principio tenía previsto cancelar su estreno solo en China. Al final, su gira de promoción quedó totalmente desestimada. Igual suerte corrió la nueva película de James Bond, "No Time to Die", última aventura de Daniel Craig como agente 007. Estos cambios en las fechas de estreno le costará por lo menos a MGM entre 30 y 50 millones de dólares, sobre todo por la gran carga publicitaria invertida en la película.

Por su parte, Paramount Pictures también se verá afectada por la reprogramación del esperado estreno de "A Quiet Place 2", cuya llegada a los cines iba a tener lugar el 20 de marzo. Se calcula que la productora perderá unos 30 millones de dólares.

Warner Bros. parecía ser de los únicos que continuaría con su agendas estipuladas, sin embargo, también suspendió una de sus más importantes producciones: The Batman. La película de Matt Reeves, protagonizada por Robert Pattinson, se estab filmando en Reino Unido desde, y los rumores indicaban que habían decidido continuar sin inconvenientes. Sin embargo, The Wrap informó que las grabaciones se retrasarán por lo menos durante 2 semanas.