Se reprograma el show de Chayanne en Mendoza para fin de año

COMUNICADO DE PRENSA Jueves, Marzo 12, 2020 Como es de pu00fablico conocimiento, la Organizaciu00f3n Mundial de la Salud acaba de declarar el Coronavirus como una pandemia y pide acciu00f3n para que todos los pau00edses tomen las medidas necesarias, siendo la primera de ellas la suspension inmediata de todos los eventos pu00fablicos. u200bEn consecuencia Chaf Enterprises en representaciu00f3n del artista Chayanne ha decidido poner un alto a su gira Desde El Alma, la cual tenia en calendario a Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia, Colombia, Repu00fablica Dominicana y Espau00f1a. u200bChayanne acaba de expresar su preocupaciu00f3n diciendo u201cmi pu00fablico sabe que no me gusta posponer o cancelar conciertos, pero esta es una situaciu00f3n que va mu00e1s allu00e1 del control nuestro y tenemos que cuidarnos todos no solo quienes estamos viajando permanentemente, sino el pu00fablico que asiste a conciertos; asu00ed que espero sigan las indicaciones de cuidado para evitar que el virus nos afecte, la prevenciu00f3n es muy importanteu201d. u200bTanto la oficina de Chayanne como los promotores de todos los pau00edses en gira estaru00e1n a la espera de nuevas noticias de la Organizaciu00f3n Mundial de la Salud y de las entidades de salud de cada pau00eds, para poder evaluar la posible reprogramaciu00f3n de las fechas. Por ahora todo es muy incierto y preferimos, de comu00fan acuerdo, esperar a ver como evoluciona esta situaciu00f3n.