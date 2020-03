El terrible drama que atraviesa "La Sueca" Larson

Alexandra Larsson trabajó durante un tiempo en nuestro país en programas como en Periodismo para todos, ShowMatch y Sábado bus. Conocida por todos como "La Sueca" formó familia en su país natal y tiene dos hijos: Elliot, que nació en 2018, y Adrian, que llegó a este mundo el pasado 20 de enero y ahora contrajo un virus por el que debió ser hospitalizado.

“Mi querido principito, ¡tenés que luchar! Tuviste un comienzo difícil en la vida, has luchado como loco y has sido increíblemente fuerte. Finalmente mejoras y todo comienza a cambiar, continuamos y peleamos juntos. Eres un niño muy amado… cuando te miro y finalmente echo un vistazo hacia atrás, aprendo y no puedo hacer más que besarte y admirarte. Eres el mejor del mundo Adrian. Hay varios virus en el mundo que causan daño, por lo que todos deben tener mucho cuidado cuando se trata de higiene, ¡piénsenlo!”, escribió Larsson en su cuenta de Instagram a su bebé de menos de dos meses.

El niño combate el virus respiratorio RS que lo enfermó, pero ya está dado de alta y se perciben mejoras en su salud, por lo que se encuentra en su casa junto a su hermano mayor y sus padres.