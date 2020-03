Caso Natacha Jaitt: los secretos de iPad, más cerca de salir a la luz

Natacha Jaitt murió repentinamente y su fallecimiento aún genera dudas. La modelo guardó secretos, algunos de los cuales pueden estar guardados en su teléfono o su IPad, el elemento que se transformó en clave para la causa. Los secretos del IPod de Natacha pueden estar más cerca de ser revelados.

Hoy puede ser un día clave para la familia de Natacha Jaitt. Tras varias solicitudes para desbloquear el iPod de la modelo, el abogado Alejandro Cipolla finalmente anunció que será el día en que esto suceda. Gendarmería Nacional, junto a la compañía Celebrate Inc., serán las encargadas de esta tarea. La empresa internacional se especializa a nivel mundial en abrir dispositivos Apple.

El último pedido de apertura del iPad de la fallecida modelo fue realizado tras el asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. En ese caso, los teléfonos iPhone de los rugbiers implicados, sí fueron abiertos. Para el abogado y la familia Jaitt es muy importante la apertura de este dispositivo, ya que la modelo había concurrido con el mismo a la reunión donde falleció. Allí podría llegar a encontrarse vídeos, imágenes o datos que permitan continuar con el caso.

Borracha, drogada o bailando hasta sin tanga, nadie, absolutamente nadie tiene derecho a abusar de vos. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) January 5, 2019

La familia denunció que la investigación de la muerte de Natacha Jaitt se llevó a cabo con numerosas irregularidades. Una de ellas es que hasta el día de hoy no se conoce la verdadera causa de la muerte. El informe oficial dice que el fallecimiento sucedió por una falla multiorgánica, causada por el consumo de alcohol y cocaína. Sin embargo, Alejandro Cipolla y la familia aseguran que Natacha se había realizado estudios cardíacos durante una internación 20 días antes de su muerte. Los resultados habían sido buenos.

Lo que pasó

En la madrugada del 23 de febrero de 2019, Natacha Jaitt falleció en el salón de eventos Xanandú de la localidad de Tigre. Allí se encontraba en una reunión laboral junto a otras cinco personas: Guillermo González Rigoni, Gustavo Andrés Bartolín, el productor Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, y Luana Micaela M. Estas personas son quienes realizaron el llamado al 911 en reiteradas oportunidades. Todos presentaron sus declaraciones esa misma noche. Velaztiqui Duarte fue retenido durante 48 horas por presentar incongruencias en su relato, pero finalmente fue liberado.

La modelo había cobrado gran relevancia tras presentar varias denuncias por casos de pedofilia, trata, corrupción de menores y demás por parte de periodistas, políticos, religiosos y productores de televisión. Un año antes de su muerte, Natacha publicó un tweet en el que parecía anunciar su fatídica muerte: "AVISO: no me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y no me voy a ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit".