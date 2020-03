Pese al coronavirus empezó la venta de entradas para el show de Ricky Martin, Enrique Iglesias y Sebastian Yatra

View this post on Instagram

Mau00f1ana a las 10am sale la preventa de nuestra gira por USA Y CANADA ud83dudd25ud83dudd25 #EnriqueRickyTour special guest Sebastian Yatra u26a1ufe0fud83dude4fud83cudffbud83eudd0d gracias @enriqueiglesias @ricky_martin por invitarme a acompau00f1arlos en esta gira histu00f3rica!! #Repost @enriqueiglesias u30fbu30fbu30fb Guys!!! An exclusive fan only pre-sale starts tomorrow at 10 AM!!! Weu0026#39;ve saved some of the best seats for you. The passcode is u201cEI2020u201d This has been a long time in the making, so donu2019t miss the chance to join me, @Ricky_Martin u0026amp; @SebastianYatra for an unforgettable tour! (Link in bio) La pre-venta exclusiva para fans inicia manana a las 10 AM!!! El password es u201cEI2020u201d. Guardamos muy buenos asientos para ustedes, asi que no pierdan la oportunidad de acompanarme y @ricky_martin u0026amp; @sebastianyatra en un tour unico!