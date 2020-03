¿Graciela Alfano predijo el coronavirus en 2012?

Hace ocho años, Graciela Alfano mencionó en un tuit el Mers, el síndrome respiratorio por coronavirus que se había desarrollado en Oriente Medio y que se la relacionaba con otro virus respiratorio, el Sars. "Confirman casos de nuevo y mortal virus (coronavirus) relacionado con SARS en Medio Oriente Es de la flia de los que causan resfríos", escribió la actriz en 2012.

El mensaje se volvió viral y varios tomaron a Alfano como una suerte de pitonisa.

En diálogo con Radio Mitre, Graciela comentó: “Yo tengo un perfil científico. Me gusta leer publicaciones de cosas científicas. Todo lo que se refiere a la salud. No soy una vidente y me llamó la atención esa información. Que un virus haya matado a alguien”.

Y agregó: “El chiste que se hacen son como los chistes de los funerales. Se hacen chistes porque la gente está nerviosa y ansiosa. No hay suficiente información. El coronavirus es una familia de virus que se llama así porque en el microoscopio se le ve como una coronita. A medida que el virus va entrando en distintos huéspedas va mutando. Se va haciendo más fuerte. No hay forma de tomarlo con liviandad. Uno puede no entrar en pánico. Quedense en casa todas las personas que no tengan que salir obligatoriamente”, dijo Alfano