Tras la polémica, Jimena Barón canceló sus shows

Jimena Barón canceló todos sus shows y tuvo que pedir asistencia psiquiátrica luego de las fuertes críticas que recibió por su sus afiches promocionando sus espectáculos.

La cantante publicitó sus shows con unos afiches que simulaban los que utilizaban las mujeres que ofrecían su cuerpo sexualmente. El repudio en las redes sociales fue muy grande y también recibió una denuncia por parte de la Asociación de Víctimas de Violación.

Por todo esto, Jimena Barón no está pasando un buen momento y decidió no realizar los shows. La productora que representa a la cantante lanzó un comunicado que indica: “Atelofia Producciones informa que lamentablemente Jimena no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows. Pidió asistencia psicológica y psiquiátrica. Luego de la evaluación profesional le fue contraindicado realizar los próximos espectáculos”.

Jimena Barón con atención psicológica, psiquiátrica y sedada.

Sus asesores mandan este comunicado.

El comunicado termina con el siguiente mensaje: “Consideramos que se atravesó un límite que debió ser inquebrantable. El hostigamiento, la violencia y las amenazas que involucran a Jimena y a su familia generan un amedrentamiento extorsivo y aterrador”.