La pelea menos pensada: Andrea Rincón disparó contra Wanda Nara

Andrea Rincón brilló formó parte de una nueva edición de Divina comida. Durante el programa, recordó su paso por Gran Hermano. Según relató, entró al reality luego de que vio a Wanda Nara en la televisión. "No le da la cabeza", sentenció.

La actriz, tuvo una dura adolescencia: "Yo sacaba comida del tacho de basura. No fui pobre, pero fui rebelde, y por eso 'me fueron' de mi casa. La secundaria la terminé durmiendo en una plaza. Mi viejo me fue a buscar, a pedirme que vuelva".

Al mismo tiempo que en su vida personal había perdido el rumbo, se le habría las puertas de la televisión, gracias a su paso por Gran Hermano. Lo curioso fue el motivo que la llevó a participar del reality, y especialmente en quién y por qué se inspiró. "Entré a Gran Hermano porque vi a Wanda Nara en la tele. Estaba bailando sola, en una fábrica, y de golpe se sube a un Mini Cooper y dice: 'Ahora les voy a mostrar mi casa', un piso en Puerto Madero. Apagué la televisión en mi piecita de 2x2, y dije: 'Acá yo estoy fallando en algo, si a esta piba que no le da la cabeza...", contó Rincón mientras se ponía dos dedos en la frente.