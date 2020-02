Rial negocia un nuevo desafío en televisión: ¿se va de América?

Mientras disfruta de unas vacaciones en Miami, Jorge Rial negocia su posible desembarco en la Tv Pública y en Radio Nacional. A su vez, el conductor seguirá en América al frente de programa de espectáculos "Intrusos", que esta temporada cumple 20 años en pantalla, y Daniel Vila habría dado el visto bueno para que el periodista pueda estar en ambos canales.

En su cuenta de Instagram, Rial reflexionó con una imagen desde un rascacielos en medio de una cena con su pareja, Romina Pereiro: "Una pausa. Un momento. Una noche para compartir con la mujer que amas. Un espacio para disfrutar y sentir que las cosas se hicieron bien. Aunque muchas veces parecía que el mundo complotaba. Pero no. A la vuelta de la vida había una sorpresa. Un motivo para ser feliz. No te lo regalan. Ni un poquito. Pero por eso tiene otro sabor. Hay que saber disfrutarlo. Pero eso lo logras cuando, en este viaje llamado vida, ya no miras hacia dónde vas sino que te detenes a ver el paisaje. Salud para todos".