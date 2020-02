Gerez Bosco: "Mi ex me pedía que coma más porque no lo excitaba"

Delfina Gerez Bosco, modelo y conductora, relató una situación de acoso por parte de su ex pareja. Si bien no existió violencia física, la agresión psicológica también es acoso.

En diálogo con Ulises Jaitt, la ex bañera de Marley contó: "Algún que otro salame una siempre tiene. Mi ex me decía que estaba muy flaca. Me pedía que coma más porque así no le gustaba y no le excitaba. En otro momento, este pibe se merece un cachetazo. Bastante feo".

La modelo se refirió al acoso sexual: "Ahora los hombres se cuidan más. Pero si considero que se viene una situación así, le escapo. Te das cuenta cuando el hombre se viene a hacerse el loquillo".

Por último, la conductora dejó un mensaje: "Si te sentís rara con un tipo baboso, hay que estar con gente alrededor".