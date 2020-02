Doloroso: a Jimena Barón se le infectó un grano y tuvo que llamar al médico

Jimena Barón subió en sus historias de Instagram una serie de fotos y videos, que dan cuenta de una pequeña afección en su salud. Resulta que a la cantante le ha salido lo que puede llegar a ser un forúnculo o simplemente un grano que se le ha infectado, en la zona del mentón, del lado derecho.

Lo cierto es que la intérpetrete de "La Cobra", quiso hacerle saber a sus seguidores, que está pasando un mal momento, ya que sea lo que sea, lo que le salió en la cara, no la deja vivir con normalidad y hasta tuvo que llamar al médico.

En una de las primeras fotografías que compartió con sus miles de seguidores, Jimena, comentó: "No sé qué es esto".

En varias stories de la artista, pese a que continuó quejándose del mal momento que le está haciendo pasar la afección, no perdió una de sus características principales que es el humor, escribió: "Forúnculo, mi nuevo álbum".

Luego, explicó que si bien el médico no fue hasta el lugar en donde se estaba quedando, se comunicó con el profesional de la salud telefónicamente: "Me clavó el médico pero metimos videollamada. Me dio antibióticos porque tengo una infección. Fue un grano que mal flasheo, se infectó. Duele, tengo la piel caliente. Es una cosa insólita".

La joven intérprete que acaba de lanzar su nueva producción con el título de "Puta", se encuentra en Miami, Florida, en el marco de nuevas grabaciones de temas musicales. Y desde allí, en la última hora volvió a publicar en su Instagra, pero esta vez en el feed. Parece que necesita que algo la distraiga del dolor y le pidió a sus seguidores, que quien le cuente la historia que más la haga reír le dará un premio.