¡Todo mal!: Maroon 5 decepcionó al público en el Festival de Viña

La presentación de Maroon 5 era uno de los momentos más esperados del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, pero finalmente fue una decepción por el poco tiempo que tocó la banda y la poca "onda" que tuvo el cantante Adam Levine con el "monstruo" de Quinta Vergara.

El show comenzó pasadas las 22, con media hora de retraso, algo que ya puso de mal humor a los presentes, acostumbrados a que el festival cumpla con el horario anunciado. "It was always you" fue el primer tema que interpretaron, y desde ese instante ya se notó que Levine estaba desanimado.

El cantante no es conocido exactamente por el nivel de energía que tiene en vivo, pero anoche estaba especialmente apagado, y, lo que es peor, algo desafinado. Las quejas también llegaron por los músicos, que no intentaron hacer una conexión con el público en ningún momento.

El largo de la presentación también fue un motivo de molestia. En total sólo estuvieron 68 minutos sobre el escenario, y se transformaron en la banda que menos tiempo estuvo durante una apertura de día. Tampoco permitieron interrupciones de los presentadores, ni que se les entregaran las clásicas gaviotas, que recibieron después.

Las redes no fueron ajenas al hecho, y los fans "mataron" a la banda por el decepcionante recital.

En estos tiempos de división en chile, nada nos había unido tanto como el odio a #AdamLevin #Maroon5 que se vaya a la chucha el divo ql sin gracia. — Makarena (@Mackarena007) February 28, 2020

#AdamLevin #Maroon5 trata de maldita ciudad de mierda y de imbeciles a la gente, yo les diria show de mierda, cantante de mierda!!! pic.twitter.com/8p6A0PEY5N — Bruno (@sobek_13) February 28, 2020

Si van a funar a Adam Levine al Bicentenario de La Florida, me harían el día uD83DuDC4CuD83CuDFFC



Que bodrio, nos trató de imbéciles...#Maroon5 pic.twitter.com/F52hEGT48s — Feli sí #aprueba uD83DuDDF3 (@FeliDeConce) February 28, 2020

#Viña2020

Una cantidad gigante de millones, muy muy mal Gastados.

Espectaculo tibio, fome y de mala gana. Quedará en la historia de Viña del Mar versión 62. Una gran pena ! #Maroon5 pic.twitter.com/Z0zFJXyDua — Zurita Informada (@ZuritaInformada) February 28, 2020