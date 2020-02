Las fotos hot de Maluma que son furor en la red

Maluma junto a varios famosos protagonizan la nueva campaña de Calvin Klein. El popular cantante colombiano muestra su trabajado y tatuado cuerpo en bóxers y sacando la lengua, además de aparecer empapado luciendo los nuevos diseños de la marca mientras amaga con quitarse la ropa interior. Las imágenes desataron furor en las redes, con comentarios entre elogiosos y subidos de tono.

El astro publicó el video en sus redes sociales y escribió: "MAMÁ WE MADE IT... !! De medallo pa’l mundo. @calvinklein Deal with it. #MYCALVINS". En pocas horas, el spot en el que también aparecen figuras como Justin Bieber y Kendall Jenner cosechó cerca de 2 millones de visualizaciones en la cuenta de Instagram de Maluma.