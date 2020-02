Brancatelli almorzó con el embajador inglés y lo destrozaron en las redes

El domingo 23 de febrero, Mark Kent, embajador de Inglaterra en la Argentina, compartió la postal de un asado con muy variadas personalidades. Frente al posteo, las redes sociales estallaron al ver que entre los invitados estaban Diego Brancatelli, funcionario de la Municipalidad de Pilar y panelista de "Intratables", además de la actriz Laura Azcurra,referente del colectivo Actrices Argentinas.

"Hoy compartimos una mesa gente muy diversa, con opiniones distintas. Diferentes países, diferentes opiniones políticas. Y nos llevamos bárbaro. Encontramos muchos puntos en común. Así que deber de ser si queremos que nuestras sociedades avanzan", expresó el diplomático sobre el encuentro.

"Las sociedades no pueden seguir con grietas. La intolerancia contra alguien que piensa distinto en algún aspecto no se puede.Somos todos seres humanos y hay que convivir. Si no habrá conflicto.Siempre hay puntos en común. Entre países también. Busquemos puentes y evitemos el odio", agregó.

Al ver que los ataques y chicanas en las redes hacia Brancatelli no se detenían, Kent remarcó contundente: "Soy diplomático de carrera. Mi trabajo es construir puentes para unir a las personas. Para generar empatía. Mi padre murió a los 55 años. Tengo 54. No quiero morir odiando a nadie".