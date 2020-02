La decisión de Nicole Neumann por los casos de inseguridad

Un niño de 4 años fue asesinado a golpes y su madre violada por dos delincuentes que los atacaron cuando caminaban por una playa de Puerto Deseado (Santo Cruz). El caso generó una gran conmoción social y en el programa "Nosotros a la mañana", Nicole Neumann reveló las medidas de seguridad que toma para ella y su familia.

"Yo en estos tiempos no hago más eso sola. Ni la ruta te agarro sola, a ningún lado, a ninguna hora", contó la modelo en shock por la inseguridad reinante en el país. Y agregó: "Voy con un grupo de amigas o con un hombre, sola y con mis hijas no voy ningún lado porque me dan pánico estos monstruos que andan sueltos por la vida".