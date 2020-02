¡Qué calor! Micaela Viciconte subió la temperatura de Carlos Paz mostrando su diminuta bikini

Durante todo enero las famosas han aprovechado de las redes sociales para subir fotos mostrando diferentes momentos de su intimidad y que aveces provocan demasiado a sus seguidores masculinos. Éste es el caso de Mica Viciconte que desde que está en pareja con el ex jugador Fabián Cubero no deja de estar en boca de todos ya sea por la polémica relación que tiene con la ex del Poroto si no también por las atrevidas fotos que sube a sus redes sociales.

En su último posteo de Intagram la hermosa rubia subió una foto donde se la puede ver recién salida de la pileta con un diminuto bikini que resalta, por la pose que hizo, su parte trasera del cuerpo. En la misma se puede ver a la sexy modelo de espaldas luciendo un traje de baño muy diminuto y con una mirada provoca a más de uno.

La publicación que hizo hace unas horas atrás tuvo más de 72 mil likes y cientos de comentarios que elogiaron la figura que tiene la marplatense y hasta le pidieron consejos para poder tener el cuerpo tonificado de esa manera. Por su parte Mica en la descripción de la foto agregó "mucho calor por Villa Carlos Paz".

Lo cierto es que mientras la sensual rubia hace temporada en la provincia de Córdoba con la obra "Atrapados en el Museo" una de las obras más exitosas de toda la Argentina, su actual pareja y ex futbolista aprovecha para hacer producciones de fotos y promocionar diferentes marcas de ropa interior.