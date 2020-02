No pudieron desbloquear el Ipad de Natacha Jaitt

Este miércoles era un día clave para la investigación de la muerte de Natacha Jaitt, ya que se esperaba que, luego de varios intentos, finalmente pudieran desbloquear el IPad de la mediática conductora fallecida en febrero de 2019.

Sin embargo, el abogado Alejandro Cipolla, quien había dado a conocer vía Twitter la novedad de que se abriría por la mañana de hoy el aparato tecnológico, confirmó que finalmente no se logró.

Lamentablemente jamás vamos a poder desbloquear el IPad de Natacha Jaitt! — Dr alejandro cipolla (@alejandrocipol1) February 19, 2020

"Lamentablemente jamás vamos a poder desbloquear el IPad de Natacha Jaitt", expresó en su cuenta el abogado especialista en derecho penal y criminal.

No desbloquearon la tablet de mi hermana !!! Justicia corrupta !!!! — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) February 19, 2020

Quien se expresó al respecto también fue el hermano de Natacha, Ulises Jaitt, quien ayer había dicho; "Los especialistas saltaron con que no estaba actualizada y que por eso no podían ingresar al mismo. Ahora me dijeron que si la van a desbloquear, esperemos que no salgan con nada nuevo".

Luego de enterarse de que finalmente no pudieron acceder a la información, y también a través de su cuenta de Twitter, expresó: "No desbloquearon la tablet de mi hermana !!! Justicia corrupta !!!!".