Jimena Barón indignada porque le bajaron un show: su fuerte descargo

Jimena Barón reapareció hace unos días, visiblemente quebrada tras la polémica que desató su campaña de promoción del lanzamiento de su single "Puta". A la polémica, ahora se suma el hecho de que su próximo show previsto en Comodoro Rivadavia (Chubut), el próximo 22 de febrero, fue cancelado "sin explicación alguna".

"Después de aparecer (cuando pude), después de serles sincera y disculparme, me puse fuerte para volver al trabajo que tanto amo y necesito. Hoy me avisan de parte de la municipalidad de Comodoro Rivadavia que decidieron reprogramar mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show", denunció la artista.

Recordemos que Barón generó una intensa discusión por la promo de su nueva canción con carteles que simulaban un panfleto para la contratación de prostitutas. Debido a la controversia y a los niveles de violencia contra ella en medios y redes, Jimena inició un tratamiento psicológico y psiquiátrico.

"Me censuraron. ¡Esto es muy grave!", acusó. Y agregó: "Como artista, como mujer necesito que me liberen de toda esta mierda injusta que no merezco y no tiene sentido en absoluto. Necesito libertad, la misma que reclamo para las demás".

Y cerró: "A mis fans, a la gente que me quiere y me banca, gracias. Ustedes me dan trabajo, no podría hacer esto si no estuvieran, y es por eso que lamento muchísimo que no me dejen estar para ustedes".

Luego, la artista eliminó el contenido de sus historias y compartió un comunicado de su productora en el que anunció: "Atelofobia producciones informa que el show de J MENA que se iba a llevar a cabo el 22 de febrero en el marco del 119° aniversario de Comodoro Rivadavia no se realizará por decisión unilateral de la Municipalidad por razones ajenas a la artista y la productora".

Frente a la crítica situación, Jimena respondió con fuerza: "Sepan que no voy a callarme ni dejar de trabajar".