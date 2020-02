¡Atrevida! Pampita bailó el caño en una despedida de soltera

Además de ser una de las modelos más lindas de Argentina, Pampita también es una excelente bailarina tal es así que en reiteradas oportunidades ha participado del programa Bailando por un Sueño que conduce Marcelo Tinelli. Y en ésta ocasión puntual la ex pareja de Benjamín Vicuña mostró sus dotes artísticos en una fiesta privada.

La hermosa conductora concurrió a una despedida de soltera de una de sus amigas y se la vio con la mejor onda ya que no sólo la rompió bailando si no que hasta se animó a cantar canciones de de Luis Miguel. Lejos quedaron los días de playa en el Caribe Mexicano con su familia y su reciente esposo Roberto García Moritán, con quien contrajo matrimonio a fines del año pasado.

Ahora ya en el país la modelo bailó muy desinhibida en el caño ante la multitud de sus amigas que la alentaban y la elogiaban por su manera sensual de mover el cuerpo ante la música del momento.

Pero no sólo quedó ahí si no que también se animó cantar canción de Luis Miguel ante sus amigas que no podían creer el momento que estaban viviendo. Con un tono muy particular la conductora de Pampita Online interpretó canciones que no puede faltar en ninguna fiesta.

Lo cierto es que Pampita vivió una noche increíble junto con sus amigas y por lo que visto no está embarazada ya que disfrutó de todo lo que había en la fiesta.