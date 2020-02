Benjamín Vicuña involucrado en un tenso episodio entre "matones" y golpes

Benjamín Vicuña participó del American Business Forum de Punta del Este, Uruguay. Allí, según denunciaron testigos un guardaespaldas del artista agredió a un periodista.

“La única persona que tenía seguridad era Vicuña, caminaba con cuatro tipos alrededor. Puso como condición que no le hagan notas, nadie entendía bien por qué, pero iba con cuatro matones”, reveló Yanina Latorre en Los Ángeles de la Mañana. “Un notero trató de acercarse, y es de "Tarde o temprano", un programa que es tranqui, no como nosotros. Cuestión que el notero se coló y él, muy vivo, entró con la hija del de Mercedes Benz que tiene un canal de Youtube y le pudo hacer cuatro preguntas. Cuando vio que las preguntas no tenían que ver con los autos, lo empezaron a apurar hasta que lo sacaron y le pegaron en la espalda”, afirmó la panelista, quien además aseguró que el actor cobró la suma de diez mil dólares para asistir a ese evento.

“Lo estaban tocando para que termine”, “Tenía más guardaespaldas que Lacalle Pou” y “Se merece una demanda”, fueron algunos de los comentarios que le dedicaron a Vicuña en "Tarde o temprano", además de ningunearlo y decir que ni siquiera llamaría la atención si uno lo cruza por la calle. “Feo, chiquito y mujeriego. ¿Quién quiere eso?”, increpó una panelista.