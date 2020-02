El esposo de Pampita, Roberto García Moritán ¿estará en Bailando 2020?

"Yo creo que se tienen que animar, yo creo que ella tiene que animarse y dejarlo, si él quiere, por supuesto. ¡Pampita es tremenda!", fue una de las frases que dijo el Chato Prada, histórico productor de Showmatch, ante la consulta de si Roberto García Moritán estará en El Bailando edición 2020.

Prada tuvo una entrevista con el programa de radio Agarrate Catalina y contó que la productora, realmente quiere que el esposo de Carolina Ardohain, participe del certamen más famoso de Argentina. "No sé si es un sueño imposible que esté el marido de Pampita. Estaría buenísimo", señaló el Chato.

Con respecto a quiénes serán las otras personalidades que estarían dentro de los participantes, el productor hizo un repaso sobre los posibles 23 y 27 figuras, que tienen chances de ser parte. Por ejemplo, sobre Mica Viciconte, actual pareja del Fabián Cubero, aseguró que si bien no va a bailar con él, la sola presencia de la modelo, garantizaría la disposición del ex jugador de fútbol, en el piso.

También se le preguntó por la insólita suma de dinero que habría pedido Oriana Sabatini, para ser parte de la competencia, a lo cual, Prada contestó que se trataría meramente de una falacia. "Es una mentira, yo estuve con Oriana", dijo, haciendo referencia a la cifra de 20 mil euros que habría solicitado la hija de Catherine Fulop.

Por último, sobre el rumor de que Juanita Tinelli iba a bailar, explicó que no saben de dónde salió esa mentira. "Es algo que trascendió en un medio y no fue nuestro. No está en los planes del Bailando. Obviamente, Juanita nos encantaría, pero no lo hemos hablado con Marcelo", recalcó el productor.