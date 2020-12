Revelan la estrategia de Dalma y Gianinna Maradona contra Matías Morla

Dalma y Gianinna Maradona tienen un lago historial de confontación con el Matías Morla. Las hijas de Diego Maradona acusan al ex abogado de su padre de hacer todo lo posible para que el Diez se distancie de ellas. Y ahora ellas van con todo contra el letrado con la intención de que le quiten su matrícula profesional.

"Estamos hablando de la imputación y el procesamiento que tiene el doctor Morla sobre sus espaldas en sede criminal y correccional por las tres querellas criminales que le iniciamos desde hace más de un año, las cuales fueron rectificadas", comentó Juan Manuel Dragani en Nosotros a la mañana.

Luego, el abogado que representa a Dalma y Gianinna agregó: "Ahora el próximo paso es en febrero o marzo de 2021, tener fecha de debate oral contra el doctor y estimamos que va a caer una sentencia condenatoria sobre él. Por supuesto que es excarcelable. Una vez que esa condena esté firme, iremos contra su matrícula ante el tribunal de disciplina del colegio de abogados".

Sobre los furiosos posteos de Dalma de estos últimos días, Dragani expresó: "Ellas sienten que no pueden hacer el duelo como corresponde. Perdieron a su padre y es muy doloroso pasar por esa situación. Ellas tienen buena información sobre cuestiones de los últimos años y están defendiendo la memoria del padre. La Justicia está trabajando en esos audios que se están filtrando, todos sabemos de dónde vienen".

Por último, sobre el desempeño de Morla sentenció: "Como apoderado tiene obligación de rendir cuentas. Yo si no tengo nada que ocultar no espero una declaratoria de herederos. Puede hacerlo así, pero también puede convocar a sus clientes al estudio y decir: 'Esta fue mi gestión, estos son los números, estos son los papeles y en este estado se encuentra todo' y así no deja lugar a ningún tipo de dudas".