Sin ropa y recostada sobre un caballo: la foto de Wanda Nara al borde de la censura

Wanda Nara sigue compartiendo en su cuenta de Instagram imágenes captadas durante su visita a la Argentina. Tras algunos meses sin poder viajar desde Europa a nuestro país, la mediática llegó para visitar a su familia y conocer, finalmente, a Viggo, el hijo de su hermana Zaira.

Por supuesto, además de cultivar sus afectos, la influencer ha dedicado un tiempo para hacer producciones de fotos para distintas publicaciones y también promocionar productos en la red.

En esta oportunidad, la empresaria sorprendió a sus millones de fans posando sin ropa recostada sobre un caballo castaño. Cubriendo la parte de arriba de su cuerpo con un sombrero y agarrada de la montura, Wanda escribió junto a la postal: “No existe una sensación de libertad igual a la que siento cuando estoy en mi caballo“. Y agregó: “De las fotos más difíciles que me tocó hacer, el caballo nunca se quedaba quieto. Pero lo logramos. Gracias”.

En apenas dos horas, la publicación superó los 160.000 "me gusta" y cientos de comentarios elogiando la sensualidad y audacia de Nara.

Entre otras cosas, durante su estadía en el país, la empresaria brindó una entrevista a la revista Para Ti donde dio detalles sobre la experiencia con el Covid-19 que tuvo junto a su familia. “Nos enfermamos todos. Los primeros en contagiarse fueron mi suegro y Mauro. Yo nunca dejé de dormir con él así que imaginé que me había contagiado pero, cuando me hisoparon, di negativo. Pasaban los días y yo me sentía un poco rara, como muy cansada. Pedí otro hisopado y negativo una vez más. Hasta que un día perdí el olfato. Así, directamente. Y ahí, claro: me dio positivo”, reveló.