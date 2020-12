Tomás Dente reveló el motivo de su renuncia a Nosotros a la mañana

Tras siete años como panelista, Tomás Dente anunció este lunes que renuncia al programa Nosotros a la mañana. "Me costó soltar el programa porque fue emblemático en mi carrera, pero quiero estar en un rol más de entrevistador. Quiero contarles que a fin de año tomé la decisión de dejar @nosotroseltrece. Han sido casi siete años maravillosos ¡Tantos recuerdos y tanta gente querida! Ingresé siendo una persona completamente distinta a lo que soy hoy", escribió Dente en su cuenta de Instagram.

En su posteo, el panelista también anunció sus planes a futuro: el regreso de Vino para vos, el programa de entrevistas que conducía en KZO, donde lograba un clima íntimo con sus invitados.

En diálogo con la periodista Milagros Amondaray de LA NACION, Tomás habló de la decisión laboral que tomó. "Estoy súper bien, contento, es una etapa que para mí se había terminado hacía un tiempo y no me animaba a tomar la decisión, me costaba soltarlo porque era como un hijo, yo lo adoraba, pasé muchas cosas, generé muchos vínculos, Nosotros a la mañana me dio mucho", explicó.

Con respecto a su destino en 2021, agregó: "Vuelvo con mis entrevistas mano a mano, voy a generar contenido muy lindo, y es un poco hacia donde quiero perfilar mi carrera, hacia un lugar más de entrevistador, y qué mejor que aprender ejerciendo, estoy muy feliz".

Previo al anuncio de Dente, el programa se renovaba con la incorporación de Karina Iavícoli, periodista y productora que dejó Los ángeles de la mañana para sumarse al ciclo de Kuarzo. De esta manera, el panel rotativo quedó conformado por Iavícoli, Nicole Neumann, Gastón Marote, Graciela Alfano, Andrea Campbell, Ariel Wolman, y Agustina Kämpfer.