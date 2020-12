Susana Giménez sufrió un inesperado percance mientras era homenajeada

Esta semana se entregaron en Miami los Premios PRODU, otorgados a la industria del entretenimiento de toda la región. Y una de las grandes homenajeadas de la noche fue Susana Giménez. La ceremonia que busca reconocer la excelencia en la producción latina se llevó a cabo mediante una emisión en live stream. Y, a la hora de agradecer su reconocimiento mediante una videollamada, la diva argentina fue protagonista de uno de sus bloopers.

"Los Premios PRODU me tienen... ¡No puedo creer! Richard y Roko (Izarra) me lo dieron en el 2002 el premio. Este se llama Reconocimiento a una vida dedicada al arte. Me parece que es como mucho. Suena muy importante. Se me salieron los zapatos de lo importante que es...", dijo la diva haciendo gala de su espontaneidad.

Y luego, haciendo referencia a la pandemia del coronavirus continuó: "Espero que tengan una ceremonia fabulosa, porque este ha sido un año muy malo, muy feo... ¡Inolvidable! Por suerte, falta poco para que termine. Que sean felices, que estemos todos sanos y que se termine este horror que pasamos, este bicho horroroso".

Finalmente, Susana agradeció "al público que me sigue desde hace tanto tiempo" y que fue el que la apoyó durante más de cinco décadas de carrera. Además de la diva, a quien describieron como "simpática, histriónica y alguien que rompió con todos lo moldes, hace lo que quiere, ha logrado conquistar a todos los argentinos y es un ícono de la televisión latinoamericana", también fue homenajeada la actriz colombiana, Sofía Vergara por haber logrado triunfar en Hollywood.

