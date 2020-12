Destruida: Dalma Maradona rompió el silencio y desmintió una fuerte versión

Dalma Maradona está transitando el duelo tras la partida de su padre, el icónico Diego Maradona. Este miércoles, la hija del Diez rompió el silencio en la red al cargar contra la última edición de revista Caras, que puso en la tapa a su mamá, Claudia Villafañe. Y ahora la actriz se comunicó a través de mensajes de WhatsApp con Ángel de Brito, conductor de Los ángeles de la mañana.

"Estoy destruida y no sé cómo seguir adelante. Voy a salir por mi hija, pero no sé cómo voy a hacer y no tengo ganas ni de hablar. No veo tele ni nada, hablo con mi hermana y con mi mamá", reveló Dalma.

El conductor también logró saber cuál es la posición de la hija de Diego frente a los embates de una de sus tías, Ana. Recordemos que la hermana de Maradona dijo hace un par de años que "Diego estaba abandonado por las hijas que nunca iban a verlo".

Dalma respondió que "por respeto" a su padre no está hablando con ningún medio, y tampoco va a contestarle a su tía por el momento. Y expresó: "A esa misma señora la llamé y no me atendió. Me contestó su nuera, me dijo 'después te llama', y nunca más se comunicó conmigo".

Recordemos que Ana Maradona protagonizó este miércoles un fuerte cruce con Yanina Latorre, que la acusó de vivir del Diez. Además, Ana sostuvo que la panelista está influenciada por las hijas de Diego.

Desmintiendo la versión de Ana, Latorre afirmó: "No hablé con ellas porque no sé qué decirles, porque no creo en el pésame. Con la única que hablé el fin de semana fue con Claudia para mandarle un abrazo, y hoy a la mañana le conté que estaba medio enfrentada a una de las hermanas y me dijo 'me contó Dalma, no veo televisión'".