En el ojo de la tormenta: Vicky Xipolitakis acusada de plagio

El desempeño de Vicky Xipolitakis en MasterChef Celebrity, programa tras programa, ha sorprendido a miles de televidentes. Más de una vez cautivó al jurado con sus platos y fue reconocida con medallas. Sin embargo hay quienes, a lo largo de todo el certamen, han puesto en duda su rendimiento: la acusan de recibir ayuda y ser una de las "privilegiadas" de la competencia culinaria.

A medida que se acerca la recta final, la tensión en la cocina crece y nadie quiere quedarse afuera del camino. Es por ello, que cada participante juega su propio juego con el afán de consagrarse ganador. Así es como La Griega en la última emisión molestó a dos de sus compañeras con una actitud egoísta: copió sus platos.

Santiago del Moro fue quien la deschavó al aire. "Antes de que hablen los chefs, Sofi, tengo un dato, vos decime si es cierto o no, pero acordate que acá hay 758 cámaras: ¿estás enojada porque un compañero o compañera te copió tu plato?", le consultó a Pachano cuando presentó su preparación.

"Creo que me copió, no el sabor, pero vino a pispear y un poquito me robó", respondió la actriz tratando de suavizar la situación. "No recuerdo, pero yo no copio. Me gusta ser espontánea", se defendió Vicky. Cuando Claudia Villafañe pasó adelante saltó otra prueba incriminatoria para la vedette. "Vicky copió de acá también, al final copió de todos los platos", señaló Damián Betular.

"Ah sí, al final de todo le puse agua de coco en un pocillito, gracias a la idea de Claudia. Pero yo no voy robando. Si nos podemos ayudar, nos ayudamos", reveló la mamá de Salvador Uriel. La participante quedó expuesta adelante de todos. ¿Habrá algún tipo de sanción a días de conocer al nuevo ganador del reality culinario más visto de la pantalla chica?