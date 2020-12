Hasta Danna Paola se encantó al ver la boca de Sebastián Yatra en primer plano

Claramente la carrera de Sebastián Yatra se ha ido a las nubes y esto se debe a que sus canciones son de las más escuchadas en todo el mundo. Esto principalmente se debe a que es dueño de una cautivante voz y de un talento sumamente increíble.

Desde hace algunos años atrás el brillante colombiano vive sacando un hit tras otro y cada vez es más solicitado para hacer los duetos más importantes de la actualidad. Además de potenciar sus propios temas musicales en las redes sociales.

Con su última canción Seba Yatra está teniendo un verdadero éxito. La misma se llama "Chica ideal" y hasta el momento cuenta con más de 103 millones de reproducciones en YouTube. Lo que afirma que es una de las canciones más escuchadas del momento.

En tanto que esta fama que posee el intérprete de "Traicionera" se ve reflejada en las redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios.

Esta vez no fue la excepción ya que recientemente Yatra compartió una foto en su perfil de Instagram donde se lo ve en sentado en su auto. Allí aparece en primer plano su rostro por lo que Danna Paola no se aguantó y reaccionó con un like.