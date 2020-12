Marta Fort y una filosa reflexión sobre su padre: "Si no hubiese sido famoso...."

Marta Fort volvió a responder preguntas de sus seguidores a través de Instagram Stories. Y en esta oportunidad, la adolescente de 16 años hizo una filosa reflexión sobre la fama y el destino de su padre, Ricardo Fort, quien murió el 25 de noviembre de 2013.

"¿Te hubiera gustado que tu papá no sea famoso?", le consultaron, y la joven contestó: "Era una parte suya y lo que lo hacía feliz. Pero, por otro lado, de no haber sido famoso quizás todo hubiese terminado diferente".

Marta y su hermano Felipe tenían tan solo nueve años cuando su padre falleció, y su tutela quedó a cargo de Gustavo Martínez, pilar en la vida del millonario chocolatero.

A su vez, cuando le preguntaron si le molesta que la reconozcan por los logros de su padre, Martita respondió de manera categórica: "Es muy amado y se lo merece. Además, recién tengo 16 años para contar logros".

Recordemos que uno de los lujos de los que disfrutaba Ricardo eran sus vehículos de alta gama. En ese sentido, recientemente circuló el rumor de que los hijos de Ricardo de vender su mítico Rolls Royce, que estaría valuado entre 300 y 500 mil dólares. Incluso, llegó a decirse que los herederos del mediático quieren venderlo por 700 mil, ya que el automóvil es de colección. Sin embargo, la hija del histórico chocolatero negó rotundamente la información.

"Al Rolls no me lo sacan ni con una tenaza", aseguró la joven, dejando en claro que no tiene ninguna intención de vender el icónico vehículo que manejaba su papá.